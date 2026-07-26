В первом туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» проиграл дома «Краснодару» со счётом 1:2.
Уже на 12-й минуте хозяева вышли вперёд после гола Мирланда Даку, которому ассистировал длинной передачей голкипер Евгений Ставер.
Но через 6 минут «Рубин» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Ильи Рожкова.
На исходе первого тайма уругваец Хуан Мануэль Боселли сравнял счёт.
Победу команде Мурада Мусаева принёс точный удар Никиты Кривцова на 53-й минуте.
Точку в матче на 90+4-й минуте поставил бразильский новичок Кристиан.
В матче второго тура «Краснодар» на своём поле сразится с «Факелом», а «Рубин» будет гостить у «Акрона».