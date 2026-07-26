В матче второго тура «Краснодар» на своём поле сразится с «Факелом», а «Рубин» будет гостить у «Акрона».

Точку в матче на 90+4-й минуте поставил бразильский новичок Кристиан.

Но через 6 минут «Рубин» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Ильи Рожкова.

Уже на 12-й минуте хозяева вышли вперёд после гола Мирланда Даку , которому ассистировал длинной передачей голкипер Евгений Ставер.

В первом туре российской Премьер-лиги казанский «Рубин» проиграл дома «Краснодару» со счётом 1:2.

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