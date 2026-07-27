Стали известны стартовые составы КАМАЗа и «Ротора» на матч 3-го тура российской Первой лиги.

КАМАЗ: Замерец, Аюкин, Тоневицкий, Ткачук, Мануйлов, Защепкин, Долгополов, Шавель, Мосейчук, Султонов, Воронин.

«Ротор»: Чагров, Поярков, Эмерсон, Данилкин, Юдинцев, Умников, Трошечкин, Аюпов, Симонян, Алиев, Эльдарушев.

Матч между этими командами начнется сегодня, 27-го июля в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После двух туров КАМАЗ занимает 17-е место в таблице Первой лиги без набранных очков. «Ротор» — на 12-й строчке с 3 баллами.