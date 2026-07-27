После этого матча «Ротор» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 6-ю очками в активе. КАМАЗ — на последней 18-й строчке без набранных баллов.

«Ротов» удвоил свое преимущество на 54-й минуте, отличился Артём Симонян .

Волгоградская команда вышла вперед на 11-й минуте благодаря голу Абу-Саида Эльдарушева с пенальти.

«Ротор» в гостях одолел КАМАЗ (2:0) в матче 3-го тура российской Первой лиги.

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