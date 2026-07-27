«Ротор» в гостях одолел КАМАЗ (2:0) в матче 3-го тура российской Первой лиги.
Волгоградская команда вышла вперед на 11-й минуте благодаря голу Абу-Саида Эльдарушева с пенальти.
«Ротов» удвоил свое преимущество на 54-й минуте, отличился Артём Симонян.
Результат матча
КамАЗНабережные Челны0:2РоторВолгоград
КамАЗ: Sultonov, Zamerets, Manuylov, Tonevitskiy, Tkachuk, Ayukin, Dolgopolov, Zashchepkin, Voronin, Moseychuk, Shavel
Ротор: Эмерсон (Александр Хохлачев 46'), Chagrov, Yudintsev, Danilkin, Poyarkov, Ayupov, Umnikov, Troshechkin, Simonyan, Eldarushev, Aliev
Жёлтые карточки: Kokotun A. 85' — Эмерсон 29', Александр Хохлачев 81'
После этого матча «Ротор» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 6-ю очками в активе. КАМАЗ — на последней 18-й строчке без набранных баллов.