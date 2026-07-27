«Ротор» в гостях одолел КАМАЗ (2:0) в матче 3-го тура российской Первой лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча t.me/fckamaz_1981

Волгоградская команда вышла вперед на 11-й минуте благодаря голу Абу-Саида Эльдарушева с пенальти.

«Ротов» удвоил свое преимущество на 54-й минуте, отличился Артём Симонян.

Результат матча

КамАЗНабережные ЧелныКамАЗ0:2РоторРоторВолгоград
КамАЗ:  Sultonov,  Zamerets,  Manuylov,  Tonevitskiy,  Tkachuk,  Ayukin,  Dolgopolov,  Zashchepkin,  Voronin,  Moseychuk,  Shavel
Ротор:  Эмерсон (Александр Хохлачев 46'),  Chagrov,  Yudintsev,  Danilkin,  Poyarkov,  Ayupov,  Umnikov,  Troshechkin,  Simonyan,  Eldarushev,  Aliev
Жёлтые карточки:  Kokotun A. 85'  —  Эмерсон 29',  Александр Хохлачев 81'

После этого матча «Ротор» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 6-ю очками в активе. КАМАЗ — на последней 18-й строчке без набранных баллов.