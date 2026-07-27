Комментатор Константин Генич подвел итоги 1-го тура российской Премьер-лиги.

Константин Генич globallookpress.com

«Этот футбол "Родины" привлекательнее, чем у "Факела". Думаю, что они с этим футболом могут и "Оренбург" прибить и зацепить ещё в матчах с командами, которые не так бегут и не так быстро передают мяч, как это делал "Спартак". Потому что в первом тайме "Спартак", на мой взгляд, показал самый привлекательный футбол в 1-м туре. Хоть и забил всего один мяч.

"Зенит"? Ну, опять-таки, на мой взгляд, это "Акрон" сделал всё, чтобы "Зенит" забил три (в первом тайме). Он более академичный был. Но "Спартак" как двигался?! Как они в этих комбинациях друг друга дополняют?! Как Карседо чувствует команду?!» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После 1-го тура «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 3 очками в активе. В тройку лидеров также вошли «Спартак» и «Краснодар», набрав такое же количество баллов.