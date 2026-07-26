Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

Никита Кривцов — полузащитник «Краснодара» globallookpress.com

«Хорошее начало сезона. Мог забить три, но где‑то задержался в офсайде. Будем работать. По счету уверенная победа? Реализацию нужно чуть лучше. Но игра точно была нелегкая. Когда у "Рубина" удалили футболиста, стало еще сложнее, они закрылись.

Что поменялось в отсутствие Сперцяна и Кордобы? Мы готовились, как будем играть. Конечно, уход Сперцяна — это проблема. Потеря для клуба.

Кристиан? В нашу команду все прекрасно заходят. Ему нужно время для адаптации. У него всё получится», — сказал Кривцов «Матч ТВ».

В следующем матче РПЛ «Краснодар» встретится с «Факелом» 2-го августа.