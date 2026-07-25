Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Акроном» (5:0) в матче 1-го тура РПЛ.

Александр Соболев globallookpress.com

«В первые минуты после финального свистка задышали, особо никто не радовался, потому что погода сегодня была достаточно жаркая.

Любому нападающему забивать важно, тем более я перед сезоном сказал, что хочу стать лучшим бомбардиром, никогда им не был. Поэтому, наверное, это хорошее начало.

Сегодня матч был менее эмоциональным, чем за Суперкубок, но я никогда не разделяю соперников. Нужно отдать должное "Акрону", хорошая команда, тоже пытались, бились, тем более погода была достаточно жаркая. Впереди еще 29 игр, все только начинается», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

Следующий матч в РПЛ сине-бело-голубые проведут в гостях против «Оренбурга» 2 августа.