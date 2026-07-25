Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Акроном» (5:0) в матче 1-го тура РПЛ.

Александр Соболев
Александр Соболев globallookpress.com

«В первые минуты после финального свистка задышали, особо никто не радовался, потому что погода сегодня была достаточно жаркая.

Любому нападающему забивать важно, тем более я перед сезоном сказал, что хочу стать лучшим бомбардиром, никогда им не был. Поэтому, наверное, это хорошее начало.

Сегодня матч был менее эмоциональным, чем за Суперкубок, но я никогда не разделяю соперников. Нужно отдать должное "Акрону", хорошая команда, тоже пытались, бились, тем более погода была достаточно жаркая. Впереди еще 29 игр, все только начинается», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

Следующий матч в РПЛ сине-бело-голубые проведут в гостях против «Оренбурга» 2 августа.