Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничью команды в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

Константин Тюкавин («Динамо») globallookpress.com

«"Крылья" — это неудобный соперник для "Динамо". Видно, что команда с первых туров не хочет находиться внизу. Было и до матча ясно, что игра будет непростой, легко точно не должно было быть. Динамовские ребята старались, но не получилось. Ничья — это не сенсация.

Не стоило раньше времени петь дифирамбы "Динамо". Тем более, что для клуба эти дифирамбы всегда боком выходят. Всегда видим, что в концовках сезона происходит — не можем за пьедестал зацепиться», — цитирует Силкина «Советский спорт».

Следующий матч в РПЛ бело-голубые проведут 2 августа против «Балтики» в Калининграде.