Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью в матче первого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

Сандро Шварц globallookpress.com

«Какую линию желаем усилить? Не самое подходящее время конкретизировать. Сегодня точно недовольны результатом и качеством игры. Есть понимание, что нужен более глубокий состав. Наверное, можно сказать, что точно что‑то произойдет с точки зрения усиления состава.

Когда ждать возвращения Чавеса и Касереса? Хуан вернулся вчера. Луис — сегодня утром. Понятно, что в понедельник будет медосмотр, а во вторник тренировка. Нельзя пока точную дату назвать. Оба провели хороший чемпионат мира, только вернулись. Дата возвращения будет чуть позже», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

Следующий матч команды состоится в Калининграде против «Балтики» 2 августа.