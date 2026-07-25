Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о целях команды в сезоне РПЛ 2026/2027.

Максим Петров — полузащитник «Балтики» globallookpress.com

Вчера, 24-го июля калининградская команда уступила ЦСКА со счетом 1:2 в матче 1-го тура РПЛ.

«Хотелось, конечно, максимум выиграть, а минимум не проиграть. И были все шансы на это, но это футбол.

Цели на сезон? Никак не поменялись, мы хотим быть как можно выше, и будем делать всё возможное, чтобы оказаться там и даже побить свой рекорд прошлого сезона», — сказал Петров «Матч ТВ».

В следующем поединке «Балтика» сыграет против московского «Динамо» 1-го августа.