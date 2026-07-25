Полузащитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

Данил Круговой — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«Наконец‑то начали новый сезон. Очень важно было начать с победы, тем более над такой сильной "Балтикой".

Хотелось порадовать своих болельщиков, потому что много говорили в межсезонье, результаты были не те, на которые мы рассчитывали. Но самое главное, что в чемпионате набрали три очка», — сказал Круговой «Матч ТВ».

В следующем поединке ЦСКА встретится с «Крыльями Советов» 1-го августа в рамках второго тура РПЛ.