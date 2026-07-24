Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился ожиданиями от нового сезона.

Игорь Дивеев globallookpress.com

Ранее питерцы завоевали Суперкубок России, обыграв московский «Спартак».

«Надо надо готовиться к началу чемпионата, выигрывать как можно больше матчей и забирать трофей досрочно.

Топ‑3 конкурента "Зенита" в предстоящем сезоне? Мы, мы и еще раз мы. Мы сами себе конкуренты, и всё. Если будем настроены, будем выполнять то, что нам говорят и как надо действовать, думаю, нам не будет равных», — сказал Дивеев «Матч ТВ».

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» 25 июля в гостях сыграет с «Акроном».