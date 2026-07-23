БАТЭ и «Сьон» сойдутся во втором раунде квалификации Лиги конференций. Матч состоится 23 июля в 20:00 мск. В кратком анонсе расскажем, где смотреть футбол.

БАТЭ не уверенно, но все же прошел албанский «Эльбасани», выиграв у него в прошлом раунде в серии пенальти. При этом у борисовцев в этом сезоне низкий процент побед, что реально может сказаться на исходе этого противостояния.

«Сьон» считают фаворитом матча, причем с большим перевесом. В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии клуб оставил позади «Базель» и «Янг Бойз», забрав последнюю путевку в еврокубки. Швейцарцы выиграли 4 из 4 контрольных матчей межсезонья и явно готовы к продолжению серии, но уже в официальных встречах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Букмекеры предлагают 11.0 на победу БАТЭ, 1.25 на победу «Сьона» и 5.50 на ничью.

По прогнозу ИИ, победу одержит «Сьон» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча БАТЭ — «Сьон» смотрите на LiveCup.Run.