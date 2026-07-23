«Алашкерт» и «ЧФР Клуж» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
Хозяева поля забили единственный гол на 35-й минуте, отличился Рафаэл Жезус.
На 47-й минуте «ЧФР Клуж» сравнял счет благодаря голу Андреса Сфайта.
Результат матча
АлашкертМартуни1:1ЧФР КлужЛига конференций. Квалификация
1:0 Rafael Jesus 35' 1:1 Andres Sfait 47'
Алашкерт: Арсен Абрамович Бегларян, Davit Terteryan (Robert Hakobyan 90'), Yaroslav Matyukhin, Cezar Henrique, Hakob Hakobyan (Hussein Muiz Adebayo 70'), Karen Nalbandyan, Edgar Piloyan, Joseph Sabobo (Domi Massoumou 46'), Olawale Farayola, Momo Fanye Toure (Philip Ejike 77'), Rafael Jesus (Arsen Sadoyan 70')
ЧФР Клуж: Камора (Lorenzo Biliboc 46'), Али Абейд (Мариан Худзя 79'), Ренато Панталон, Кристофер Браун (Viktor Kun 90'), Меритон Кореница, Андрей Кордя (Simao Rocha 46'), Alin Razvan Fica, Дамьян Джокович, Карло Мухар, Andres Sfait (Александру Пэун 69'), Octavian Valceanu
Жёлтые карточки: Joseph Sabobo 29', Karen Nalbandyan 45+2', Davit Terteryan 84' — Карло Мухар 38', Ренато Панталон 40', Lorenzo Biliboc 68'
Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Клуж-Напоке (Румыния).