«Алашкерт» и «ЧФР Клуж» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

Хозяева поля забили единственный гол на 35-й минуте, отличился Рафаэл Жезус.

На 47-й минуте «ЧФР Клуж» сравнял счет благодаря голу Андреса Сфайта.

Результат матча

Алашкерт Мартуни 1:1 ЧФР Клуж Лига конференций. Квалификация

1:0 Rafael Jesus 35' 1:1 Andres Sfait 47'

Алашкерт: Арсен Абрамович Бегларян, Davit Terteryan ( Robert Hakobyan 90' ), Yaroslav Matyukhin, Cezar Henrique, Hakob Hakobyan ( Hussein Muiz Adebayo 70' ), Karen Nalbandyan, Edgar Piloyan, Joseph Sabobo ( Domi Massoumou 46' ), Olawale Farayola, Momo Fanye Toure ( Philip Ejike 77' ), Rafael Jesus ( Arsen Sadoyan 70' )

ЧФР Клуж: Камора ( Lorenzo Biliboc 46' ), Али Абейд ( Мариан Худзя 79' ), Ренато Панталон, Кристофер Браун ( Viktor Kun 90' ), Меритон Кореница, Андрей Кордя ( Simao Rocha 46' ), Alin Razvan Fica, Дамьян Джокович, Карло Мухар, Andres Sfait ( Александру Пэун 69' ), Octavian Valceanu

Жёлтые карточки: Joseph Sabobo 29', Karen Nalbandyan 45+2', Davit Terteryan 84' — Карло Мухар 38', Ренато Панталон 40', Lorenzo Biliboc 68'