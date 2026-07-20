Нападающий сборной Испании Нико Уильямс поделился эмоциями после победы национальной команды над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года.

Нико Уильямс globallookpress.com

Испанский форвард признался, что за последнее время ему пришлось пережить непростой период, поэтому триумф на мировом первенстве стал для него особенно значимым.

«Это просто невероятные эмоции. В последнее время в моей жизни было много тяжелых моментов, но теперь все осталось позади. Сегодня — лучший день в моей жизни», — приводит слова Уильямса журналист Фабрицио Романо.

В финальном матче против Аргентины Нико Уильямс вышел на замену во втором тайме и стал одним из героев встречи. На 106-й минуте он выполнил голевую передачу на Феррана Торреса, который забил единственный мяч и принес Испании победу со счетом 1:0 в дополнительное время.