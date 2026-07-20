Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал эпизод с красной карточкой полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Напомним, что на 90+3-й минуте финального матча ЧМ-2026 против Испании (0:1 ДВ) футболист аргентинской национальной команды получил второй «горчичник» и был удален с поля.

«Любой финал чемпионата мира — это грандиозное событие, что мы вчера и увидели. Я понимал, что матч уйдёт в дополнительное время, и думал, что будет серия пенальти. Но Энцо Фернандес, имея жёлтую карточку, получил ещё одну. Не знаю, что у него в голове. Он стал антигероем не только сборной, но и всей Аргентины — подвёл и команду, и страну. Поэтому испанцы забили и по праву стали чемпионами.

Аргентина провела слабый матч, но я бы не сказал, что и Испания провела сильный. Если бы не дебилизм Фернандеса, всё могло сложиться по-другому. В полуфинале Испания тоже забила благодаря чудовищной ошибке защитника Франции, который "привёз" пенальти на ровном месте», — сказал Мостовой Чемпионату.