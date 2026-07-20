Сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0) в матче финала чемпионата мира 2026-го года.
В основное время матча сборные не смогли выявить победителя. За 90 минут встречи сборная Аргентины не нанесла ни одного удара по воротам соперника, а «красная фурия» 10 раз угрожала воротам номинальных гостей.
Сборные довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказались испанцы. Победный гол на счету Феррана Торреса на 106-й минуте с передачи Нико Уильямса.
Результат матча
ИспанияМадрид1:0АргентинаБуэнос-Айрес
1:0 Ферран Торрес 106'
Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт (Эрик Гарсия 99'), Марк Кукурелья, Педро Порро, Родриго Эрнандес (Мартин Субименди 99'), Фабиан Руис (Педри 62'), Даниэль Ольмо (Микель Мерино 75'), Алекс Баэна (Нико Уильямс 75'), Микель Оярсабаль (Ферран Торрес 62'), Ламин Ямаль
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес (Николас Отаменди 44'), Кристиан Ромеро (Джулиано Симеоне 70'), Гонсало Монтьель (Науэль Молина 58'), Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Родриго Де Пауль (Факундо Медина 70'), Хулиан Альварес (Маркос Сенеси 102'), Лионель Месси, Николас Гонсалес (Леандро Паредес 45')
Жёлтые карточки: Лисандро Мартинес 41' (Аргентина), Леандро Паредес 52' (Аргентина), Энцо Фернандес 82' (Аргентина), Кристиан Ромеро 90+2' (Аргентина), Алексис Мак Аллистер 111' (Аргентина)
Красная карточка: Энцо Фернандес 90+3' (Аргентина)
Сборная Испании стала чемпионом мира во второй раз в своей истории. Аргентинская национальная команда во 2-й раз подряд дошла до финала мундиаля.