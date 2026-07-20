Сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0) в матче финала чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча globallookpress.com

В основное время матча сборные не смогли выявить победителя. За 90 минут встречи сборная Аргентины не нанесла ни одного удара по воротам соперника, а «красная фурия» 10 раз угрожала воротам номинальных гостей.

Сборные довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказались испанцы. Победный гол на счету Феррана Торреса на 106-й минуте с передачи Нико Уильямса.

Результат матча Испания Мадрид 1:0 Аргентина Буэнос-Айрес 1:0 Ферран Торрес 106' Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт ( Эрик Гарсия 99' ), Марк Кукурелья, Педро Порро, Родриго Эрнандес ( Мартин Субименди 99' ), Фабиан Руис ( Педри 62' ), Даниэль Ольмо ( Микель Мерино 75' ), Алекс Баэна ( Нико Уильямс 75' ), Микель Оярсабаль ( Ферран Торрес 62' ), Ламин Ямаль Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес ( Николас Отаменди 44' ), Кристиан Ромеро ( Джулиано Симеоне 70' ), Гонсало Монтьель ( Науэль Молина 58' ), Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Родриго Де Пауль ( Факундо Медина 70' ), Хулиан Альварес ( Маркос Сенеси 102' ), Лионель Месси, Николас Гонсалес ( Леандро Паредес 45' ) Жёлтые карточки: Лисандро Мартинес 41' (Аргентина), Леандро Паредес 52' (Аргентина), Энцо Фернандес 82' (Аргентина), Кристиан Ромеро 90+2' (Аргентина), Алексис Мак Аллистер 111' (Аргентина) Красная карточка: Энцо Фернандес 90+3' (Аргентина)

Статистика матча 12 Удары в створ 0 5 Удары мимо 1 65 Владение мячом 35 9 Угловые удары 4 4 Офсайды 1 21 Фолы 25

Сборная Испании стала чемпионом мира во второй раз в своей истории. Аргентинская национальная команда во 2-й раз подряд дошла до финала мундиаля.