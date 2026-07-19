Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании globallookpress.com

«Что ждете от решающего матча чемпионата мира? Я никогда не гадаю, но болеть буду в этом матче за испанцев. У них молодая, очень талантливая команда. Ямаль хорош, Ольмо интересную игру показывает, Ойярсабаль вообще своими действиями на поле очень сильно впечатляет.

Месси у Аргентины тоже прекрасен. Ничуть он не сбавил, большой‑большой талант. Видит поле так, как никто его не видит, и голы он из ничего может делать. Ну и что? Теперь соперники ручки сложить должны? Преимущество испанцев вижу в скорости, очень быстрые они», — сказала Смородская «Матч ТВ».

Матч между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы национальных команд — тут.