Ключевой полузащитник сборной Англии Деклан Райс подвёл итоги выступления на чемпионате мира 2026 года.

Деклан Райс globallookpress.com

«Думаю, мы можем гордиться собой как команда — просто очень тяжело смириться с тем, что мы проиграли в полуфинале. Уже устали говорить, что гордимся выходом в полуфиналы и четвертьфиналы — в конечном итоге мы хотим побеждать вместе со сборной Англии. Но занять третье место на этом турнире — действительно большое достижение.

Это лучшая сборная Англии за очень долгое время. Это факт. Никто не может этого у нас отнять. Думаю, нам нужно продолжать двигаться вперёд. Всё решают мельчайшие детали. Это футбол: на днях мы проиграли из‑за нескольких эпизодов, из‑за того, как сыграли в ключевые моменты, особенно в обеих штрафных», — приводит слова Райса BBC.

Англия выиграла бронзу на мундиале, обыграв Францию со счётом 6:4. Сегодня, 19 июля, в финале сыграют Испания и Аргентина, игра состоится в 22:00 (мск).