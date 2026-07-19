Вингер сборной Англии Маркус Рашфорд подвёл итоги матча за 3‑е место против Франции (6:4) и выразил уверенность, что скоро его сборная сможет выиграть серьёзный трофей.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Разочарование в футболе неизбежно. Игра против Аргентины (1:2) определённо сильно ударила по нам, но нужно продолжать двигаться дальше и осознать, как далеко мы продвинулись как нация.

Мы были близки к трофею, но этому снова было не суждено случиться. Сегодня мы отреагировали правильным образом и, показав сильную игру против Франции, дали фанатам повод улыбнуться и финишировали третьими.

Я очень горд быть частью этой команды. Верьте в нас. Наше время придёт. Сейчас нужно отдохнуть, переосмыслить произошедшее, провести время с семьёй и друзьями, а затем вернуться лучшей версией себя», — написал Рашфорд в соцсети.

Против Франции Рашфорд появился в стартовом составе, сделал голевую передачу и был заменён в перерыве на Олли Уоткинса.