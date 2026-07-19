В пятницу, 17 июля, прошло заседание технического комитета Международной федерации футбола (ФИФА), где обсуждались награды, которые будут вручаться после финала ЧМ‑2026.

Лионель Месси показывает куда нести «Золотой мяч» globallookpress.com

По данным портала The Touchline, на нём было принято решение, что аргентинец Лионель Месси получит очередной «Золотой мяч» вне зависимости от исхода финальной игры на мундиале.

Всего на этом турнире 39‑летний Месси забил 8 мячей и сделал 4 ассиста в 7 играх.

Сегодня, 19 июля, Аргентина сыграет в финале с Испанией. Матч начнётся в 22:00 (мск).