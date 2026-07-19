Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о национальной команде Аргентины и нападающем Лионеле Месси.

Тони Кроос globallookpress.com

«Аргентина не лучше Германии, но у них невероятный менталитет и есть Месси, который снова привёл их в финал.

Я замечаю, что футбольный интеллект Месси продолжает расти. Я думал, что чемпионат мира 2022 года станет для него последним, а сейчас он в шаге от второго кубка», — цитирует Крооса COPE.

Напомним, что Месси является лучшим бомбардиром ЧМ-2026. За 7 встреч форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.