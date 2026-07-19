Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал итоги выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Хавбек выразил гордость за итоговый результат команды, несмотря на то, что «трем львам» не удалось пробиться в главный финал турнира.

Джуд Беллингем globallookpress.com

«Эта команда заслужила завершить выступление на турнире с таким успехом. Очевидно, это не то, за чем мы приехали. Но это наивысшее место с 1966 года. Это то, на чем можно строить будущее. Еще раз спасибо болельщикам сборной Англии. Это лето было незабываемым по многим причинам. Было приятно», — цитирует Беллингема известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, сегодня, 19 июля, подопечные Томаса Тухеля в результативном матче за бронзовые медали мирового первенства обыграли сборную Франции со счетом 6:4.