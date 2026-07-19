Футболисты мадридского «Реала» установили историческое достижение, первыми в истории преодолев отметку в 100 забитых мячей на чемпионатах мира. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Юбилейный гол был забит в воскресенье, 19 июля, в матче за бронзовые медали ЧМ-2026 между сборными Англии и Франции (6:4). Окончательный счет в этой результативной встрече установил полузащитник мадридского клуба и английской национальной команды Джуд Беллингем, чей точный удар и стал сотым для игроков «королевского клуба» на мировых первенствах.

«Реал» уверенно лидирует на планете по данному показателю. Ближайшим преследователем «сливочных» является мюнхенская «Бавария», чьи представители отличились на чемпионатах мира 87 раз. Третью строчку в этом рейтинге удерживает каталонская «Барселона» с 78 забитыми мячами.