Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о вингере сборной Испании Ламине Ямале.

Лионель Скалони globallookpress.com

«Ямаль — уже стал частью футбольного наследия. Он играет потрясающе, против него невероятно тяжело защищаться. Он принесет Испании много радости, но, надеюсь, не в это воскресенье.

Хотелось бы, конечно, просто запереть его в отеле и не выпускать на поле. Против таких игроков, как Ямаль и Месси, всегда очень сложно обороняться», — заявил Скалони на предматчевой пресс-конференции.

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.