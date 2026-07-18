Хавбек сборной Испании Родри высказался о том, как Лионель Месси влияет на игру команды Аргентины.

Испанцы встретятся с аргентинцами в финале ЧМ-2026. Игра начнется 19 июля в 22:00 мск.

«Как сдержать Месси? Во-первых, отодвигать от штрафной. Во-вторых, когда неизбежно придется обороняться, надо быть ближе к нему, действовать агрессивнее. Возможно, не слишком глубоко садиться. Мы команда, которая высоко прессингует, чтобы заставить соперника играть назад, и я думаю, что это станет ключом к матчу в воскресенье.

Но с таким игроком, как Лео, который часто бывает непредсказуем, нужно быть крайне внимательными.

Для них он больше, чем игрок. Он пример для подражания, их лидер. Но Аргентину нужно контролировать во всех аспектах», — цитирует Родри AS.