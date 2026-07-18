Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл раскритиковал слова главного тренера национальной команды Томаса Тухеля, который после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира заявил, что контроль мяча не является частью футбольной философии англичан.

Томас Тухель globallookpress.com

По мнению Невилла, подобное объяснение не выдерживает критики, поскольку сам наставник отказался от ряда игроков, способных обеспечить команде качественную игру в пас.

«Мне трудно понять такую логику. Если говорить о владении мячом, то почему тогда не играл Кобби Майну, который прекрасно чувствует себя под давлением? Почему на поле не было Букайо Саки, обладающего отличной техникой? Кроме того, Тухель вообще не взял на турнир Фила Фодена, Коула Палмера, Адама Уортона, Моргана Гиббса-Уайта и Трента Александера-Арнольда. Это футболисты, которые умеют контролировать мяч и принимать нестандартные решения. Получается, он сам отказался от самых талантливых представителей этого поколения», — заявил Невилл The Touchline.

Напомним, в матче за третье место на ЧМ-2026 Англия сыграет с Францией.