Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал, чего ждет от финального поединка ЧМ-2026.

Хавьер Маскерано globallookpress.com

«Невозможно представить себе всё то, чего добилась Аргентина. В финал вышли две команды, которые на протяжении долгого времени демонстрируют наибольшую стабильность — такова реальность. Если и есть две сборные в мире, которые показывали регулярность в последние три-четыре года, то это именно они. Аргентина — тем более. Она уже пять лет держит превосходный уровень. Это прекрасный финал для футбола в целом, потому что сошлись две команды, которые играют в отличный футбол», — цитирует Маскерано Mundo Deportivo.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина начнется 19 июля в 22:00 мск.