Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче за третье место на ЧМ-2026 между Англией и Францией.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Противостояния Англии и Франции всегда были на высоте. Они друг друга недолюбливают. Кто быстрее восстановится к матчу — тот и победит. Не только физически, но и психологически. Обе команды перенесли очень сложные полуфиналы. Кто скорее найдет себя — тот и станет бронзовым призером», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Матч Франция — Англия состоится этой ночью, 19 июля. Начало игры запланировано на 00:00 мск.