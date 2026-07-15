Бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра высказался о поражении национальной команды в матче полуфинала ЧМ-2026 против сборной Испании (0:2).

Патрик Виейра globallookpress.com

«От сборной Франции все ожидали победы на чемпионате мира. Мы все очень разочарованы результатом, но еще больше — самой игрой, потому что сегодня мы ждали, что наши ведущие футболисты проявят себя, а этого не произошло.

Дело не в одном или двух игроках — они все исчезли. Как команда мы сыграли очень плохо», — сказал Виейра BBC.

После этого противостояния сборная Испании вышла в финал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против победителя встречи Англия — Аргентина.