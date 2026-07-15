Известный российский тренер Александр Тарханов высказался по поводу второго полуфинала на чемпионате мира 2026 года между Англией и Аргентиной и назвал своего фаворита в нём.

Лионель Месси globallookpress.com

«От встречи Англии и Аргентины жду хорошего футбола. Такого, чтобы за душу брал. Но здесь я больше на Аргентину ставлю. Хоть и предсказать, кто здесь выиграет, очень сложно. Но всё‑таки в Аргентине есть Месси. Это их главное преимущество. Правда, у англичан есть Кейн и другие прекрасные игроки. Но Месси, конечно, сильнее Кейна. Кейн — чистый бомбардир, как Роналду. Он может забить чистый момент. А Месси и поразить ворота соперника может, и выступить в качестве организатора атак, и вторым темпом хорошо атаковать — он более разносторонний игрок.

При этом у англичан есть проблема в средней линии, и, хоть они и вышли в полуфинал, особо игры не показали. И аргентинцы, правда, тоже с трудом проходили некоторых соперников. Но, опять же, хорошо, что Месси спас. Кейн — прекрасный игрок, но Месси — самый лучший, просто суперфутболист», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Этот полуфинал состоится сегодня, 15 июля, в 22:00 (мск). Победитель встречи сыграет в финале с Испанией, которая одолела Францию со счётом 2:0.