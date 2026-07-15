Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни оценил игру полузащитника национальной команды Джуда Беллингема на ЧМ-2026.

Джуд Беллингем — полузащитник сборной Англии globallookpress.com

«Если говорить о лучшем футболисте мира, то на ум приходят такие игроки, как Мбаппе или Холанн. Беллингем, возможно, пока не достиг их уровня в этом сезоне за "Реал", но для меня именно он — лучший игрок этого турнира.

У Джуда все строится на энергии, страсти, желании и стремлении побеждать — именно поэтому он получает награды. Такие качества встречаются очень редко. Многие топ-футболисты полагаются прежде всего на талант и технику. А у Джуда есть невероятное желание и голод до побед. Очень приятно видеть игрока, который выступает на самом высоком уровне и при этом выкладывается полностью.

Именно этого хотят болельщики, особенно английские. Они хотят видеть футболистов, которые бегут, работают на команду и защищают честь эмблемы на своей футболке.

Он напоминает мне самого себя. В один момент думаешь: "Этот парень — гений", а уже в следующий: "Только не лети в подкат, не удаляйся".

Я был точно таким же. Но Джуд подтверждает свой уровень на крупнейшем турнире. Раньше у него были скептики, но теперь он заставил их замолчать», — сказал Руни BBC.

Сборная Англии сыграет против Аргентины в рамках полуфинала чемпионата мира 2026-го года сегодня, 15-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы сборных — тут.