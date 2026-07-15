Лондонский «Тоттенхэм» твёрдо намерен в летнее трансферное окно продать центрального защитника Кристиана Ромеро, информирует знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Руководство «шпор» оценило 28‑летнего аргентинца в 50 млн евро и предложило его миланскому «Интеру» вместе с латералем Джедом Спенсом, к которому давно проявляют интерес нерадзурри.

Другим претендентом на Ромеро является «Барселона».

Сейчас защитник находится на ЧМ‑2026, где провёл за сборную Аргентины 5 матчей, забил один мяч и отметился одним ассистом. Сегодня, 15 июля, «альбиселесте» сыграют с Англией в полуфинале в 22:00 (мск).