Московский «Локомотив» ответил официальным отказом на предложение мексиканского «Крус Асуля» о трансфере защитника Сесара Монтеса. Об этом сообщил спортивный журналист Фернандо Эскивель.

Сесар Монтес globallookpress.com

Мексиканская сторона была готова заплатить железнодорожникам за переход футболиста 7 миллионов евро. При этом «Крус Асуль» уже успел согласовать условия личного контракта с самим игроком обороны, достигнув предварительного соглашения.

На данный момент переговоры между клубами не завершены и продолжаются, так как «Локомотив» намерен выручить от продажи защитника существенно большую сумму. Напомним, что действующий трудовой договор Монтеса с московским клубом рассчитан на долгосрочную перспективу — до конца июня 2029 года.

В минувшем соревновательном году мексиканский легионер являлся игроком основного состава красно-зеленых. Защитник принял участие в 29 официальных матчах «Локомотива» во всех турнирах.