Руководство итальянского «Милана» уверено, что сможет договориться о новом контракте с хорватом Лукой Модричем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Лука Модрич globallookpress.com

Инициатором соглашения стал новый наставник «россонери» Рубен Аморим, который лично связывался с 40‑летним хавбеком и уговаривал его остаться в команде ещё на сезон. Известно, что Модрич сейчас взял время на раздумье и консультации с семьёй.

Нынешний контракт Модрича истёк 30 июня. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.