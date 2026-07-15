Английский «Сандерленд» официально объявил о подписании двухлетнего контракта с опытным бельгийским защитником Тома Мёнье.

Тома Мёнье globallookpress.com

34-летний футболист сборной Бельгии пополнил состав «черных котов» на правах свободного агента после истечения срока соглашения с французским «Лиллем», где он успешно выступал на протяжении последних двух сезонов. В ближайшее время игрок обороны пройдет обязательный медицинский осмотр для окончательного завершения всех юридических процедур.

Мёнье является воспитанником бельгийского футбола. За свою продолжительную карьеру на взрослом уровне фланговый защитник накопил богатый опыт выступлений за топ-клубы Европы, среди которых значатся «Брюгге», французский «Пари Сен-Жермен», дортмундская «Боруссия».