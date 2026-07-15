Полузащитник Стефан Лончар подписал новое соглашение с «Акроном». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Стефан Лончар globallookpress.com

Стало известно, что Лончар продлил контракт с «Акроном» до лета 2028-го года.

«Счастлив, что продолжу играть в "Акроне" — ещё два года. Мне нравится Тольятти, клуб и люди, которые в нём работают. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Буду делать всё от себя зависящее, чтобы и дальше его оправдывать», — сказал Лончар пресс-службе «Акрона».

В минувшем сезоне полузащитник провел за тольяттинскую команду 30 матчей в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.