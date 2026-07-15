Бывший главный тренер «Наполи», «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины.

Антонио Конте globallookpress.com

«Матч будет непредсказуемым, потому что шансы равны. Англия очень сильна, они нашли отличного игрока, привносящего баланс, в лице Андерсона. И когда они хотят играть более агрессивно, Тухель ставит Беллингема глубже и выпускает Эзе или Роджерса на атакующие позиции в полузащите. Аргентина — сильная команда, у которой самая сильная страсть среди сборных, участвующих в чемпионате мира. И команда Скалони сплоченная: тренер сосредоточился на преданных Месси людях, которые ставят футболку и свою любовь к Лео выше личных амбиций. Команда с замечательной человеческой глубиной. Была создана впечатляющая синергия», — сказал Конте La Gazzetta dello Sport.

Грандиозный полуфинальный поединок мундиаля состоится в ночь с 15 на 16 июля в американской Атланте. Команды сойдутся на поле современного стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» Стартовый свисток американского арбитра Исмаила Эльфата прозвучит ровно в 22:00 по московскому времени.