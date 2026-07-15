Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не особо верит в шансы сборной Англии пробиться в финал чемпионата мира в матче с Аргентиной.

Рой Кин globallookpress.com

«Честно говоря, думаю, Англия не справится с Аргентиной. Как и с Францией. С Испанией, может, ещё был бы шанс. Но здесь слишком много факторов. В плотной игре Аргентина просто найдёт способ додавить», — цитирует Кина Daily Mirror.

Англия и Аргентина сразятся между собой 15 июля в 22:00 (мск) в Атланте. Победителя встречи ждёт в финале Испания, которая переиграла Францию со счётом 2:0.