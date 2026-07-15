Заместитель председателя совета директоров ФК «Урал» Григорий Иванов стал одним из претендентов на пост президента футзальной Суперлиги.
«Право выдвижения кандидатов на должность президента Суперлиги принадлежит исключительно клубам‑участникам соревнований», — говорится в заявлении Суперлиги.
Окончательный приём заявок от кандидатов на пост президента Суперлиги закончится 25 июля, а выбор главы федерации произойдёт 3 сентября.
Иванов является мастером спорта по футзалу, с 1996 года — президент футзального клуба «Синара» из Екатеринбурга, который в прошлом сезоне дошёл до четвертьфинала плей‑офф чемпионата России.