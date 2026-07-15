Заместитель председателя совета директоров ФК «Урал» Григорий Иванов стал одним из претендентов на пост президента футзальной Суперлиги.

Григорий Иванов globallookpress.com

«Право выдвижения кандидатов на должность президента Суперлиги принадлежит исключительно клубам‑участникам соревнований», — говорится в заявлении Суперлиги.

Окончательный приём заявок от кандидатов на пост президента Суперлиги закончится 25 июля, а выбор главы федерации произойдёт 3 сентября.

Иванов является мастером спорта по футзалу, с 1996 года — президент футзального клуба «Синара» из Екатеринбурга, который в прошлом сезоне дошёл до четвертьфинала плей‑офф чемпионата России.