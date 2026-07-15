Полузащитник сборной Франции Райан Шерки прокомментировал поражение своей команды в полуфинале ЧМ‑2026 от Испании (0:2).

Райан Шерки globallookpress.com

«Матч за 3‑е место? Сейчас нам прежде всего нужно пережить то, что произошло. Это очень тяжело. Когда видишь, как нас поддерживали французы, какой ажиотаж был вокруг команды, сколько людей объединились под нашим флагом, сердце разрывается. Хочу просто сказать спасибо всем французам, которые были рядом с нами. Знайте, мы отдали все силы, но этого оказалось недостаточно», — цитирует L’Equipe Шерки.

Теперь Франции предстоит встреча за 3‑е место с проигравшим в паре Англия — Аргентина. Она состоится в 0:00 по московскому времени 19 июля.