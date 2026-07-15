Немецкий нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми прибыл в Испанию для завершения своего перехода в каталонскую «Барселону». Футболист был замечен на выходе из самолета в аэропорту столицы Каталонии, о чем в своих социальных сетях проинформировал авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

Карим Адейеми globallookpress.com

Руководство обоих клубов полностью согласовало условия трансферной сделки. За переход 24-летнего форварда сине-гранатовые заплатят гарантированную сумму в размере 22 миллионов евро, а еще 7 миллионов евро предусмотрены в качестве различных бонусов, выплата которых напрямую привязана к количеству сыгранных матчей и завоеванным титулам. Сам немецкий игрок подпишет с каталонским грандом долгосрочный контракт, рассчитанный на пять сезонов.

В минувшем соревновательном году Адейеми являлся важной частью атакующей линии «Боруссии». Нападающий принял участие в 39 официальных поединках во всех турнирах, в которых сумел отметиться 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами