Опытный голкипер национальной команды Кабо-Верде Возинья рассказал о своих впечатлениях от колоссальной популярности, которая неожиданно пришла к нему во время выступлений на чемпионате мира 2026 года. На текущий момент аудитория в социальных сетях 40-летнего стража ворот превысила отметку в 29 миллионов подписчиков.

«Матч против Испании был лучшим моментом в моей жизни. Я исполнил мечту, которая была у меня с детства, мечту всей нашей страны. Мне сказали, что у меня 500 000 подписчиков, я ответил, что не верю в это, что мне врут. Ни я, ни кто-либо другой не могли представить, что после этого матча я стану таким популярным. Но это здорово, это очень приятно. Это лучший момент, который я когда-либо переживал. Исполнение мечты, которая была у меня с самого детства», — сказал Возинья в видео на своей странице в соцсети.

Этот международный успех совпал с историческим достижением всей страны. Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сумела пробиться в финальную часть мирового первенства и сразу дошла до стадии 1/16 финала, где в упорной борьбе и лишь по итогам дополнительного времени уступила будущим участникам более поздних стадий — сборной Аргентины со счетом 2:3.