Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка России против «Зенита».

Наиль Умяров — полузащитник «Спартака» globallookpress.com

«Форма прекрасная, как обычно. Хорошо, что будет новая форма, которая будет приносить удачу. Отдохнули по-максимуму, полны сил. Готовы к Суперкубку и чемпионату.

Есть наша любимая "Лукойл-Арена", где болельщики собираются и гонят нас вперёд. Но и на выездных матчах бывает так, что болельщики делают так, что мы чувствуем себя как дома», — передает слова Умярова Чемпионат.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18-го июля в 18:00 мск.