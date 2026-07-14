Мадридский «Реал» изучает возможность усиления вратарской линии за счёт голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в нынешнее летнее трансферное окно.

Анатолий Трубин globallookpress.com

Как сообщает Sam C, руководство «сливочных» рассматривает кандидатуру 24-летнего украинца в качестве перспективного вратаря, который в будущем способен стать основным голкипером команды.

По информации источника, идею приглашения Трубина поддерживает главный тренер «Реала» Жозе Моуринью. Специалист хорошо знаком с украинским футболистом по совместной работе в «Бенфике» и высоко оценивает его игровые качества.

Трубин защищает цвета лиссабонского клуба с 2023 года, а до переезда в Португалию выступал за донецкий «Шахтёр».

В сезоне-2025/26 украинский вратарь провёл 32 матча в чемпионате Португалии, в 13 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.