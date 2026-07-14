Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот близок к назначению в сборную Нидерландов, и английский клуб не намерен препятствовать этому переходу.

Арне Слот globallookpress.com

Как сообщает De Telegraaf, мерсисайдцы готовы пойти на необычный шаг и частично выплачивать зарплату 47-летнему специалисту в течение первого сезона его работы с национальной командой. Такой вариант позволит «Ливерпулю» сократить расходы по компенсации, предусмотренной после увольнения тренера.

По условиям контракта, расторгнутого по окончании сезона-2025/26, Слот имеет право получить более 10 млн евро за последний год соглашения. В общей сложности выплаты со стороны английского клуба могут достичь примерно 30 млн евро.

Если нидерландский специалист останется без новой работы, «Ливерпулю» придётся полностью выполнить финансовые обязательства. В случае же назначения в сборную часть этих расходов удастся компенсировать.

Ранее стало известно, что именно Слот является главным кандидатом на пост наставника сборной Нидерландов, где он должен сменить Рональда Кумана.