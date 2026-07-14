Атакующий полузащитник Даниил Кузнецов связал свое ближайшее профессиональное будущее с казанским «Рубином».

Даниил Кузнецов globallookpress.com

Стороны официально пролонгировали действующее трудовое соглашение, которое теперь будет рассчитано до 2029 года, о чем сообщила пресс-служба татарстанского клуба в своих социальных сетях. 23-летний футболист начинал свой путь в большом футболе в Санкт-Петербурге и является воспитанником академии «Зенита». В структуру казанской команды молодой вингер перебрался в начале 2022 года.

Начальный отрезок минувшего игрового года сложился для полузащитника крайне неудачно. Кузнецов был вынужден пропустить старт сезона из-за тяжелой травмы, перенеся разрыв крестообразной связки колена. После длительного восстановления и возвращения в строй Кузнецов успел принять участие в 8 официальных встречах за казанцев, в которых отметился одним забитым мячом.