Молодой защитник мадридского «Реала» Виктор Вальдепеньяс продолжит карьеру в чемпионате Италии. О переходе футболиста в «Фиорентину» в своих социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Виктор Вальдепеньяс globallookpress.com

По информации источника, руководство флорентийского клуба выложит за трансфер 19-летнего испанского игрока обороны 8 миллионов евро. Сам футболист заключит с «фиалками» долгосрочное трудовое соглашение, которое будет действовать до лета 2031 года

Мадридский гранд сохранил за собой серьезные экономические рычаги: «королевскому» клубу полагаются 50 процентов от суммы последующей перепродажи защитника, а также право преимущественного выкупа в случае получения «Фиорентиной» предложений от третьих сторон.