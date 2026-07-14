Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался о предстоящем поединке 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

«Что значит Аргентине везёт на чемпионате мира? Многие команды повылетали из более слабых групп. Главное, чтобы Аргентине физически хватило сил с Англией. Каждый матч для них даётся очень тяжело, играют на издохе. Но они молодцы! Они показывают пример, как должны отдаваться футболу на поле. Этим они подкупают. Безусловно, у них не всё гладко.

Месси решает ключевые вещи в игре, но не участвует в отборе мяча и коллективной обороне. За него приходится отрабатывать. Но он делает вещи другого формата. Меня подкупает игра Аргентины. В матче с англичанами поставлю на них. Хотя Англия в этом году достаточно сильна, мощна и физически подготовлена. Но прогнозы в таких матчах — дело неблагодарное», — сказал Канищев Чемпионату.

Матч между сборными Англии и Аргентины состоится завтра, 15-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.