Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в клуб из Санкт-Петербурга.

Александр Головин globallookpress.com

«Не хотел бы видеть Головина в "Зените". Пусть лучше едет в Саудовскую Аравию и заработает денег. Здесь он, правда, тоже может заработать. Но я не знаю, уж куда "Зениту" ещё? Кого только сюда не хотят — и Головина, и Тюкавина, всех. А с кем играть они будут? Найдётся хоть одна команда, которая сможет создать конкуренцию "Зениту"?

Чемпионат без хорошей и конкурентной борьбы неинтересен. А у нас получается, что одна команда суперукомплектована и всех возит. Пусть лучше Головин усилит ЦСКА. Это будет более уважительно к клубу, который его воспитал. Команда станет достойным конкурентом для "Зенита" и всех остальных клубов. Я бы не хотел, чтобы он переходил в "Зенит"», — цитирует Канищева «Чемпионат».

В сезоне-2025/2026 полузащитник забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах за монегасков.