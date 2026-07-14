Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов озвучил турнирные задачи, поставленные перед футболистами на предстоящий сезон-2026/27.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«У нас одна задача — быть в тройке, на пьедестале. Так для меня и для всех футболистов. Мы все спортсмены и амбициозные люди, не хотим участвовать в соревновании просто для того, чтобы участвовать», — сказал Игдисамов «Матч ТВ».

Напомним, что минувший соревновательный год-2025/26 сложился для армейского клуба неоднозначно. Столичный коллектив не сумел пробиться в призовую тройку и завершил регулярный чемпионат на пятой строчке в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги.